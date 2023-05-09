القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن القوات الاسرائيلية داهمت مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شخصين هناك.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أصابت ما لا يقل عن 12 شخصا بالذخيرة الحية، وثلاثة آخرين بالرصاص المطاطي. وأضاف أن خدمة الإنقاذ عالجت أيضا 130 شخصا من استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وبدورها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أحد الجرحى صبي، يبلغ من العمر 14 عاما، أصيب برصاصة في صدره.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بـ"وسائل تفريق أعمال الشغب والذخيرة الحية من عيار 22" على مثيري الشغب الذين ألقوا عليهم الحجارة.

وأضاف الجيش أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. وأكد أن ستة أشخاص آخرين اُعتقلوا في مداهمات أخرى للجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيخت لشبكة CNN، إن تلك المداهمات ليست مرتبطة بالغارات الجوية الإسرائيلية، في الصباح الباكر، في غزة.