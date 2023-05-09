الأردن يُدين "التصعيد الإسرائيلي" في غزة ونابلس ويصفه بـ"الخطير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لـ"التصعيد الإسرائيلي" والذي كان آخره استهداف مواقع في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، وعملية الاعتقال التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، وفقا لبيان تلقته CNN.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس"، حسب تعبيرها.

وأصدر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، تصريحات أكد فيها على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة"، وفقا للبيان.

وأضاف المجالي قائلا: "استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه".

وأكد المجالي أن الأردن "يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف"، وفقا للبيان.

يذكر أن إسرائيل كانت قد استهدفت قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، وفقا لأرقام من وزارة الصحة في غزة، ومدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته دخلت مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت شخصين هناك.