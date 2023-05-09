دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بالاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة: "أقدم أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي، سعودي الجنسية، على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى، ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر"، بحسب البيان.

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بتويتر: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور"، حسبما أفادت (واس).

وأكد البيان أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي، اليوم الثلاثاء، بالدمام في المنطقة الشرقية".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".