مقتل 3 من قادة "الجهاد الإسلامي" في غارات إسرائيلية على غزة

رجال إطفاء وعناصر من حركة "الجهاد الإسلامي" يتجمعون بالقرب من منزل مدمر بعد غارة إسرائيلية

(CNN)-- أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، مقتل 3 من قادتها مع زوجاتهم وأطفالهم في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على غزة .

وقالت الجماعة المتشددة، في بيان، إن قادتها هم "جهاد شاكر الغنام سكرتير المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين أحد قادة الجناح العسكري لكتائب القدس في الضفة الغربية"، ولم يذكر البيان عدد القتلى.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن قصف أهدافا لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة .

وقال الجيش، عبر تويتر: "الجيش الإسرائيلي يضرب الآن أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة".

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر تويتر: "بناء على تقييم الوضع يجب على سكان منطقة غلاف غزة البقاء بالقرب من المناطق المحصنة حتى إشعار آخر".

وأعلن عن "إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم لتنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس بشكل فوري وحتى إشعار آخر".