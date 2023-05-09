دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لتقرير سنوي تحت عنوان ” التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية” الذي نشرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية(GNAFC) والذي أعدّته شبكة معلومات الأمن الغذائي (FSIN) - ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وبحاجة إلى مساعدات عاجلة للعام الرابع على التوالي خلال سنة 2022.

ووفقًا للتقرير، واجه ما يقرب من 258 مليون شخص في 58 دولة وإقليما من انعدام حاد في الغذاء على السنوي الأسوأ أو مستوى الأزمات في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بـ 193 مليون شخص في 53 إقليما في عام 2021.

وذكر التقرير بأن الدوافع الرئيسية وراء ارتفاع مستويات انعدام الغذاء الحاد في 2021 تتمثل في الصراع وظواهر الطقس القاسية والصدمات الاقتصادية.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على قائمة أكثر الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2022.