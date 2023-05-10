دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة حزب الدستور في مصر، جميلة إسماعيل، إن السلطات تحفظت على منزل مملوك لنجليها "على ما يبدو بالخطأ"، في وقت قدمت وزارة الداخلية رواية مغايرة.

وكتبت إسماعيل، في صفحتها عبر فيسبوك، مساء الثلاثاء: "ده شمع أحمر... والسبب تحريات قام بها أمين شرطة (مرهق فيما يبدو بسبب ظروف الحياة) أدت بقوة كاملة قوامها ١٣ فردًا؛ حسب روايات حراس البناية، قامت بتشميع منزل أولادي على ما يبدو بالخطأ".

وأضافت جميلة إسماعيل أنها "اكتشفت بالصدفة تشميع باب المنزل".

كما علّق السياسي أيمن نور، طليق جميلة إسماعيل، قائلا: "مؤسف جدًا أن تتورط السلطات المصرية في هذا الخلط المشين بقيامها - بغير سند قانوني - بتشميع المنزل السكني الخاص بكل من ابني نور أيمن نور وابني شادي أيمن نور بالزمالك".

وأفاد نور أن المنزل "هو سكنهما الخاص ومسجل رسميًا باسميهما منذ 1998".

في المقابل، ردت وزارة الداخلية المصرية على ما ذكرته جميلة إسماعيل عن طريق بيان نشرته في صفحتها عبر فيسبوك، الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية إنه "لا صحة لما تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بالتحفظ على منزل رئيسة أحد الأحزاب".

وأضافت الوزارة أن "المنزل المشار إليه هو أحد المقرات الخاصة بأحد العناصر المناوئه الهاربة بالخارج والمرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية" .

وقالت الداخلية إن "إجراءات التحفظ على المنزل تمت تنفيذاً لأمر قضائي" .

قبل أيام شاركت رئيسة حزب الدستور في افتتاح فعاليات "الحوار الوطني"، الذي حضره قادة وممثلون عن القوى السياسية والمجتمع المدني بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

آنذاك، قالت جميلة إسماعيل: "وجودنا في الحوار الوطني الآن في لحظة مصارحة لمواجهة الأزمة، ولأن لدينا قدرات وثروات تجعلنا أفضل مما نحن فيه... نقول إن السياسة ليست مطالبات لسلطة، وإننا اخترنا أن نكون جزءًا من حل هذه الأزمة".