مصطفى بكري ينعى أخاه محمود.. وعلاء مبارك يترحم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان وفاة النائب بالبرلمان المصري، محمود البكري، وفقا لما أعلنه شقيقه، النائب مصطفى البكري.

وقال مصطف البكري في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "رحل الحبيب، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب د محمود بكري، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياة، كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب.."

وتابع بكري قائلا: "رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك يا شقيقي ويا روحي، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرته في حلوان، مذكراته، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل، رحم الله اخي الحبيب".

من جهته علق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بتغريدة قال فيها: " البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له ، خالص العزاء أستاذ مصطفى".