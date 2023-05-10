إسرائيل: مقتل فلسطينيين بالضفة بعد إطلاق النار على قوات إسرائيلية

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن القوات الاسرائيلية قتلت فلسطينيين في الضفة الغربية، الأربعاء.

وقالت الوزارة إن القتيلين هما “أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين"، مضيفة أن القوات الإسرائيلية قتلت كلاهما بالرصاص في منطقة قباطية بجنين.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان أنه "خلال نشاط في بلدة قباطية، أطلق مهاجمون النار على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي من مركبة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الجنود ردوا بالنيران الحية تجاه المهاجمين وقتلوهما"، مضيفا أن الجنود عثروا على "بندقية من طراز M-16 ومسدس" كانا يحملهما الفلسطينيان اللذان قتلا.

ونشر افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، صورة للسلاح على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار نحو المخربين وقتلتهما. بعد تمشيط سيارة المخربين تم العثور على سلاح من نوع M16 ومسدس".