(CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، قيام عنصر أمني تابع للمركز البحري للحرس الوطني بجزيرة جربة التونسية بقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بالقرب من كنيس يهودي.

وقالت الوزارة، في بيان، نشرته عبر تويتر، إن "3 أشخاص قتلوا بينهم حارس أمن واثنان من الزوار وأصيب 9 على الأقل".

وأضافت: "قتل عنصر أمني يعمل في المركز البحري للحرس الوطني في جربة زميله بسلاح، وحصل على ذخيرته، ثم حاول الوصول بالقرب من الكنيس، وبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي على الوحدات الأمنية، والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا".

وقالت وزارة الخارجية التونسية، عبر فيسبوك، إن "الضحيتين من الزوار هما تونسي (30 سنة) و فرنسي (42 سنة)".