دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها في مدينة جدة السعودية في 19 مايو/أيار الجاري، وفق ما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وجاء في الخبر الذي نقلته الوكالة: "تلقّى الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري".

ونقل سفير السعودية في الأردن، نايف السديري، الدعوة للرئيس السوري، في حين حمل الأسد "تحياته وشكره" للعاهل السعودي على إرسال الدعوة.

وأكد الرئيس السوري أن "انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية"، وفقا لسانا.