في ظل الاجتماع الرباعي حول سوريا.. فيصل المقداد يوضح هدف دمشق الأهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن هدف دمشق هو "إنهاء وجود القوات الأجنبية" على الأراضي السورية بما فيها القوات التركية، وذلك أثناء مشاركته بالقمة الرباعية بين سوريا وروسيا وتركيا وإيران الأربعاء.

وقال المقداد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية: "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية، وسنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب".

وأضاف وزير الخارجية السوري: "سوريا تتطلع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها"، حسب قوله.

وأردف المقداد قائلا: " نؤكد على ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى"، حسب قوله.

وانطلق الاجتماع الرباعي بين وزراء الخارجية في العاصمة الروسية، موسكو، في وقت سابق من الأربعاء، في إطار السعي لحل الأزمة السورية.