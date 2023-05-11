دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة سابقة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وهو يقسم بأن الرئيس السوري، بشار الأسد "سيدفع الثمن غاليا"، وذلك بعد التقارب التركي السوري الأخير.

وكان أردوغان قد قال في التغريدة المتداولة والمنشورة بتاريخ الـ5 من مايو/ أيار العام 2013: " أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وتداول نشطاء أيضا صورا لمصافحة وزيري خارجية سوريا وتركيا على هامش الاجتماع الرباعي حول سوريا في العاصمة الروسية، موسكو، والذي جمع إلى جانب تركيا وسوريا وزراء خارجية روسيا وإيران.

وكان أردوغان قد قال في تصريحات مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه يمكن أن يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد "لإحلال السلام"، وأرسلت الدولتان وزيري دفاعهما ورئيسي المخابرات، لإجراء محادثات في موسكو بحضور نظرائهم الروسيين حينها، في أعلى مستوى لاجتماع بين أنقرة ودمشق منذ 2011.

ويمثل الاجتماع تحولا دراماتيكيا في موقف تركيا المستمر منذ عقد، بشأن سوريا، حيث كانت أنقرة الداعم الرئيسي للفصائل السياسية والمسلحة التي تقاتل للإطاحة ببشار الأسد. ويحتفظ الجيش التركي بوجوده عبر الحدود السورية، وداخل شمال سوريا، حيث يدعم قوات المعارضة السورية.