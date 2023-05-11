للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يعتذر عن مقتل شيرين أبو عاقلة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتذر الجيش الإسرائيلي عن مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة الخميس بعد عام من مقتلها برصاصة في مؤخرة الرأس أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها الجيش الإسرائيلي عن مقتل المراسلة المعروفة، بعد أن اعترف العام الماضي بوجود "احتمال كبير" لإطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي.

جاء الاعتذار من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، في مقابلة مع إليني جيوكوس من CNN على برنامج "Connect the World".

وقال هاغاري: "أعتقد أنها فرصة لي لأقول هنا إننا آسفون للغاية لوفاة شيرين أبو عاقلة، كانت صحفية وصحفية معروفة جدًا، نحن في إسرائيل نقدر ديمقراطيتنا وفي الديمقراطية نرى قيمة عالية للصحافة وللصحافة الحرة، نريد للصحفيين أن يشعروا بالأمان في إسرائيل، خاصة في زمن الحرب، حتى لو انتقدونا".