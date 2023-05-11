أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN -- أعرب الجيش الإسرائيلي عن أمله بأن تتم مناقشة وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي بعد وقت قصير من اندلاع اشتباكات مكثفة عبر الحدود مع الحركة الفلسطينية المسلحة يومي الأربعاء والخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغراي، لمذيعة CNN إليني جيوكوس الخميس: "أعتقد أن وقف إطلاق النار أمر مرحب به، إسرائيل دولة مسالمة"، حسب قوله.

حتى الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي بعد ظهر الخميس، تم إطلاق حوالي 547 صاروخًا من غزة باتجاه إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي، وقتلت غارة جوية إسرائيلية نائب قائد وحدة الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الخميس بعد ساعات من مقتل قائدها (الوحدة).

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الجهاد الإسلامي: "كانوا يزعزعون الاستقرار في قطاع غزة وربما يدفعون بنا إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، لذلك اتخذنا قرارنا بمنع المزيد من الهجمات الإرهابية".

وتابع هاغاري: "لقد رأينا نائب قائد وحدة الصواريخ في الجهاد الإسلامي، لقد كان باستطاعتنا أن نقتله قبل يومين، لكنه كان مع أطفاله الـ 6 في شقة، لقد انتظرناه ليكون بمفرده".

وأضاف هاغاري قائلا إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تناقشان وقف إطلاق النار، بإشراف مصر والولايات المتحدة بشكل رئيسي.

وقالت إسرائيل يوم الخميس إن 4 من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة، بينهم أطفال، قتلوا بصواريخ الجهاد الإسلامي التي فشلت بالوصول إلى هدفها وسقطت في القطاع، وهي الرواية التي تنفيها الجهاد الإسلامي وتصفها بالـ"كذبة"، و كرر هاغاري هذه الرواية لشبكة CNN.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "الجهاد الإسلامي أطلق أكثر من 500 صاروخ، سقط 25% منها في قطاع غزة"، وتابع: "4 مواطنين في قطاع غزة: مراهقان، وفتاة، ورجل يبلغ من العمر 51 عاما، قُتلوا بسبب إطلاق الصواريخ من جانب الجهاد الإسلامي"، حسب قوله.