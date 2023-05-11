أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت حركة الجهاد الإسلامي الخميس إن القيادي الذي قُتل هو أحد مؤسسي وحدة الصواريخ التابعة للحركة ولديه خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الصواريخ.

وكان علي حسن غالي قائدا لوحدة الصواريخ في الذراع العسكري للحركة، سرايا القدس، عندما قُتل، حسبما قالت الحركة.

ووُلد القيادي في الجهاد الإسلامي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عام 1975 وانضم للحركة مطلع التسعينات، حسبما ذكرت الجهاد الإسلامي.

وأشرف غالي على تدريب المقاتلين على إطلاق الصواريخ وصنع بنفسه منصات لإطلاقها، وفقا للجهاد الإسلامي.

وأصبح قائدا لوحدة إطلاق الصواريخ وعضوا في المجلس العسكري لسرايا القدس عام 2019 عندما قُتل خالد منصور، الذي كان يشغل هذا المنصب قبله.

ونجا غالي من محاولات اغتيال عدة، وفق ما ذكرته الحركة التي قالت أيضا إن شقيقه محمود غالي وقريبه محمد منصور قُتلا إلى جانبه في منزل أخته.