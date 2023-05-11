فيديو يظهر طفلا بمرمى نيران جيش إسرائيل في غزة وردة فعل الأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أظهر مقطع فيديو من العمليات العسكرية التي تخوضها قوات الجيش الإسرائيلي ضد أهداف في قطاع غزة، ظهور طفل في مرمى النيران قرب أحد الأهداف.

مقطع الفيديو الذي نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ويسمع فيه الحوار التالي: "دقيقة للاستهداف.. يوجد هنا طفل على بُعد 40 مترا.. وقف التنفيذ.. وقف التنفيذ.. نقترب.. وقف تنفيذ.. نحن في وقف التنفيذ.. ضوء أحمر.."

وفي سلسلة من التغريدات نشر أدرعي صورا ومقاطع فيديو لأهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي واستهدافها عقب إطلاق صواريخ من غزة صوب إسرائيل.

وأعلن أدرعي في إحدى تغريداته: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".