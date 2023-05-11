إسطنبول، تركيا (CNN) – انسحب أحد المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية التركية، محرم إينجه، الخميس، من السباق نحو الرئاسة بسبب ضعف عدد المصوتين له وما وصفها بـ"حملة التشويه" ضده، لكن اسمه سيبقى ضمن الأسماء المطروحة في صناديق الاقتراع بالانتخابات التي ستجري في 14 مايو/أيار الجاري.

وقال إينجه في مؤتمر صحفي بأنقرة: "أنسحب من هذا السباق، وأقوم بذلك من أجل بلادي"، حسب قوله.

وأشار إينجه إلى أنه حاول أن يفتح مسارا ثالثا أمام المصوتين لكنه فشل بذلك، وأضاف: "لا أريدهم أن يلوموني إذا خسروا"، في إشارة إلى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وسيبقى حزب الوطن، الذي أسسه إينجه مشاركا في الانتخابات التشريعية للانتخابات، وقال: "أحث كل مواطن أن يعطي صوتا واحدا على الأقل لحزب الوطن"، حسب قوله.