(CNN)-- قال البيت الأبيض، الأربعاء، في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث إلى نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي من أجل "مناقشة الصراع الدائر في غزة".

وأضاف البيان: "سوليفان أكد مجددا دعم الإدارة الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها في الدفاع عن شعبها من الهجمات الصاروخية العشوائية".

وتابع أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أشار إلى "الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار"، وشدد على الحاجة إلى "تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون كبار آخرون قلّلوا، في تصريحات سابقة يوم الأربعاء، من أهمية فكرة حدوث وقف وشيك لإطلاق النار مع حركة "الجهاد الإسلامي"، حيث قال نتنياهو: "الحملة لم تنته بعد".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن الشائعات عن وقف إطلاق النار كانت "سابقة لأوانها"، بينما أشار وزير الدفاع يوآف غالانت إلى ملاحظة أكثر تفاؤلاً بقليل، قائلاً: "آمل أن ننتهي قريبًا، لكننا مستعدون لخيار طول أمد" التطورات الجارية.

وتحدث الرجال الثلاثة، مساء الأربعاء، بينما كثفت إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" النار على بعضهما البعض عبر حدود غزة.

يأتي هذا فيما قصفت الطائرات المقاتلة والمروحيات التابعة للجيش الإسرائيلي أربعة مواقع يشتبه في أنها مرتبطة بحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، مساء الأربعاء، مع تكثيف الجانبين لهجماتهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحدث أهداف ضربها كانت أربعة مجمعات عسكرية، بما في ذلك مجمعات تستخدم لتخزين الأسلحة من قبل القوات البحرية التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

وقال الجيش إن الضربات مستمرة، فيما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بانتظام، مُحذرة من إطلاق صواريخ قادمة من غزة.