طهران: سيتم تعيين السفير الإيراني لدى السعودية قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه "سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية قريبا".

وأكد عبداللهيان على "وجود إرادة لدى مسؤولي السياسة الخارجية الإيرانية والسعودية بإعادة فتح سفارتي وقنصليات البلدين"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأربعاء.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني ، خلال مقابلة، حول إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني في الرياض أن "عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية تمنح البلدين والمنطقة قدرة كبيرة" .

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلنت، الشهر الماضي، عن وصول مسؤولون سعوديون إلى طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين بشأن "آليات إعادة فتح ممثليات المملكة العربية السعودية" في إيران.

وتأتي الزيارة في إطار "تنفيذ الاتفاقية الثلاثية المشتركة" بين السعودية وإيران والصين و"استمرارًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال جلسة المباحثات" التي عُقدت في بكين، وفقا لـ"واس".

والتقى وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، الشهر الماضي، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين، خلال مارس/ آذار.

وفي اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من 7 سنوات، وقع الإيراني حسين أمير عبداللهيان والأمير السعودي فيصل بن فرحان اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما المشترك، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

واتفق الجانبان، اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، أيضًا على دراسة سبل توسيع تعاونهما، بما في ذلك استئناف الرحلات والرحلات المتبادلة من الوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل إصدار التأشيرات، وفقًا لبيانهما الذي أصدرته إيران.