البحرين: القبض على 25 شخصاً لممارسة أعمال منافية للآداب العامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، إلقاء القبض على 25 شخصا وذلك لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان: "تمكنت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في وقائع منفصلة، من القبض على 25 شخصاً من الجنسين لقيامهم بالتسهيل والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وذلك في الأماكن العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت الوزارة في بيانها: "فور ورود معلومات بهذا الشأن، باشرت شرطة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على الفور عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم، مشيرةً إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأضافت: "تهيب إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة والتقدم بطلبات المساعدة على الخط الساخن (555) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات".