عناق وحفاوة استقبال.. تداول فيديو محمد بن زايد في الإليزيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قطر الإليزيه، الخميس.

وبحث الشيخ محمد بن زايد وماكرون وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.. واستعرض سموه والرئيس الفرنسي مستوى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الثقافية والبيئية وتغير المناخ وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.. بجانب الاستثمار والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة".

وأضافت الوكالة أن الجانبان "بحثا التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفاً مشتركاً لدولة الإمارات وفرنسا".

ولفتت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد "وصل إلى فرنسا في وقت سابق اليوم (الخميس) في زيارة عمل.. ويرافق سموه وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية".