السلطات في غزة تعلن الأضرار التي خلفها التصعيد الأخير مع إسرائيل

القدس (CNN) -- أوضحت السلطات في قطاع غزة الجمعة الأضرار الواسعة التي تسببت بها الغارات الجوية الإسرائيلية وإغلاق الحدود بالقطاع، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى.

وقالت السلطات في إيجاز للحكومة إنه تم هدم ما لا يقل عن 9 منازل مدنية و28 وحدة سكنية، وتضرر 532 وحدة سكنية إضافية، 37 منها غير صالحة للسكن، في حين فقدت 90 أسرة منازلها إجمالا.

وحذرت السلطات من أن غزة ستضطر لإغلاق محطتها الكهربائية في غضون 72 ساعة لأنهم لا يستطيعون استيراد الوقود، وقالوا إن أحد التوربينات الثلاثة في المحطة قد أغلق بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق كافة أشكال المؤسسات الدراسية في القطاع، وتوقف الصيد لمدة 4 أيام، ما ترك 3500 صياد بدون عمل.

وقالت السلطات إن أكثر من 600 طن من المنتجات الزراعية عالقة في غزة ولا يمكن تصديرها.