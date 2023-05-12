الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو كيف رصد قياديا بـ"الجهاد الإسلامي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو يظهر عملية رصد نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد أبو دقة.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على الفيديو: "بالفيديو: هكذا تم كشف ورصد مسار هروب المدعو أحمد أبودقة نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الاسلامي حتى استهدافه! تم رصد المدعو أبو دقة في ليلة الأربعاء عبر قطعة جوية وهو يمشي دون أبناء عائلته نحو شقة اختباء خوفًا على حياته بعد القضاء على زملائه".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "كشف المدعو أحمد أبو دقة سمح بمواصلة متابعته حتى استهدافه بالمكان والزمان المناسبيْن بعد ان توفرت مناسبات أخرى لاستهدافه في الماضي لكن وجود مدنيين بجواره حال دون تنفيذ ذلك".

وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ، الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مضيفة أنه أصيب 93 شخصا بينهم 32 طفلا و17 امرأة.