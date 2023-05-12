دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافقت وزارة الطاقة السعودية على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، على أن تتكفل شركة "أرامكو" السعودية بدفع تعوبض لأصحاب الحقوق على العقارات، حسبما أعلنت قناة الإخبارية الرسمية الجمعة.

وتمت الموافقة على نزع ملكية الأراضي "الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الأمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج لصالح أرامكو السعودية"، وفقا للإخبارية.

وأبلغت "أرامكو" أصحاب الحقوق على العقارات التي صدرت المواقفة على نزع ملكيتها بـ"التعويض المقدر لهم وتبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة على ألا نقل عن 30 يوما"، حسبما ذكرت القناة السعودية.

وستدفع "أرامكو" "تعويضات لأصحاب الحقوق ضمن مشروع تطوير حقل القطيف وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه"، وفقا للإخبارية.