دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، الإنتهاء من تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان.

وأضاف الوزارة، في بيان، أن عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة شملت 8455 شخصا (404 مواطنين، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية وطائرات القوات الجوية السعودية.

وتابعت: "كذلك ساعدت المملكة دولا شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء 11 ألف و184 شخصا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة أن الحكومة السعودية "تشكر الأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تتقدم بشكرها إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم".