السعودية.. حريق شب بسوق الصواريخ في جدة وصور ما بعد إخماده

صورة من موقع الحريق نشرتها إمارة مكة على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حريق شب في سوق الصواريخ في جدة، مساء الخميس.

ونشرت إمارة مكة صورا من عمليات إخماد الحريق ووصول آليات فرق الدفاع المدني للموقع، وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

من جهته نشر الدفاع المدني السعودي، صباح الجمعة، صورا من الموقع معلنا إخماد الحريق قائلا بتعليق: " أخمد مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، دون إصابات وتم تنفيذ الجانب الوقائي وما زالت أعمال التبريد مستمرة".

ويشار إلى أن سوق الصواريخ يقع جنوب محافظة جدة بإمارة مكة وعادة ما يعج بالمتسوقين والباعة وسط المتاجر.