أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN الجمعة إن المحادثات الهادفة إلى تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" في غزة "معلقة الآن".

وطلب المصدر عدم نشر اسمه أثناء مناقشة المحادثات الدبلوماسية المغلقة.

وأعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية أن ما يقرب من 1000 صاروخ تم إطلاقها نحو إسرائيل في الأيام الثلاثة الماضية، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق 973 صاروخًا، عبر 761 منها إلى داخل إسرائيل و 212 صاروخًا سقط في غزة أو سقط في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن نظام القبة الحديدية اعترض 296 صاروخا، إذا لا يتم تفعيل النظام إلا في حالة الإنذار بأن صاروخًا قد استهدف منطقة مأهولة بالسكان في إسرائيل.