"الجهاد الإسلامي" تعلن إطلاق صواريخ تجاه القدس وتل أبيب

(CNN)-- بعد وقت قصير من سماع أحد منتجي CNN في القدس دوي انفجارات، الجمعة، أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس وتل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واصفة ذلك بـ"انتقام الأحرار".

وقالت الحركة: "الإطلاق صوب القدس رسالة وعلى الجميع أن يفهم الغرض منها.. القدس أمام أعيننا، وما يحدث هناك ليس بمعزل عن غزة".

ولم يتوفر لدى الجيش الإسرائيلي على الفور معلومات عن إطلاق الصواريخ باتجاه القدس، لكنه قال إنه كان هناك "وابل (صواريخ) خطير"، وذلك بعد إعلانه في وقت سابق، الجمعة، عن استهداف "الجهاد الإسلامي" بغزة.

وانطلقت صفارات الإنذار خمس مرات على الأقل في إسرائيل، صباح الجمعة، محذرة من إطلاق صواريخ قادمة من مناطق حول غزة، لكن لم تكن هناك صفارات إنذار فورية في القدس.