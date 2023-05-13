دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت دار الإفتاء المصرية، الجمعة، من نشر الأشخاص لتفاصيل حياتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل.

وقالت دار الإفتاء، عبر فيسبوك، عن "بث ونشر (اليوتيوبرز) المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها، إن كان مما يُعاب إطلاع الغير عليه عرفا أو يُستقبح كالعورات ونحو ذلك؛ فنشره غير جائز شرعا، ومُجرم قانونا؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع أو التعدي عليه".

وأضافت: "إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه وكان نشره لمقصد صحيح كتقديم خبرة أو تجربة في شأن ما أو التوجيه إلى باب من أبواب الخير؛ فلا مانع منه شرعا، مع وجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المجتمعية في ذلك".

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن يكون "الناشر متخصصا فيما يتكلم فيه وينشره بين الناس".