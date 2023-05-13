الشيخ خليفة بن زايد بأول ذكرى على وفاته.. إليكم كيف استذكره مغردون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع حلول الذكرى السنوية الأولى على رحيله في الـ 13 من مايو / أيار 2022.

وولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948، لم تكن الإمارات العربية المتحدة موجودة كدولة، حيث كانت هذه أرضًا يكسب فيها الكثيرون رزقهم من صيد السمك أو اللؤلؤ، لكن عائلته كان لها دور فعال في تحويل هذا المكان إلى واحد من أكبر منتجي النفط في العالم.

بحلول الوقت الذي تأسست فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، كان الشيخ خليفة ولي عهد أغنى دولة، وعاصمة الدولة، أبو ظبي.

تولى الرئاسة عام 2004، بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة.

واصل الشيخ خليفة، مثل والده، تحديث بلاده، وساعدها على التحول إلى ملاذ من الاستقرار في منطقة مضطربة.

في الداخل، استثمر في القوات المسلحة للبلاد، وطور قطاع الطاقة المربح. وفي الخارج، عزز التحالفات التقليدية مع دول مثل المملكة المتحدة، مع تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء جدد.

تحت قيادته، استثمرت الإمارات ثروتها النفطية الهائلة، في شركات الطيران المعترف بها عالميًا، والأصول الثمينة، والقوى الرياضية، والأحداث العالمية الكبرى، التي وضعت الدولة بشكل جماعي على الخريطة وحولتها إلى وجهة سياحية عالمية.

بحلول أوائل عام 2010 ، أدى تدهور صحته إلى إبقاء الشيخ خليفة بشكل متزايد بعيدًا عن دائرة الأضواء العامة، وخضع لعملية جراحية بعد إصابته سكتة دماغية عام 2014، لكن رؤيته التحديثية للبلاد استمرت في ظل قيادة أخيه غير الشقيق، وولي عهد أبوظبي (حينها، ورئيس الإمارات الحالي)، الشيخ محمد بن زايد.