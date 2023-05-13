تفاعل على تصريح نصرالله عن المخدرات والموقف الشرعي والجهادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتطفات من كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله والتي رد فيها على اتهام الحزب بتجارة المخدرات وتهريبها إلى دول عربية.

وقال نصرالله في كلمة نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "مع كل حادثة تحصل يُتهَم حزب الله بتجارة الكبتاغون وكل ذلك كذب وخيانة وقلة أخلاق.. موقفنا الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهربي المخدرات لتوصيل سلاح المقاومة إلى فلسطين المحتلة".

وأضاف نصرالله في الكلمة التي جاءت بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مصطفى بدر الدين: "لولا مساعدة حزب الله لما تمكنت السلطات اللبنانية من مواجهة عدد من تجار المخدرات في لبنان"، على حد تعبيره.

وربطت وسائل إعلام "حزب الله" بمهرب المخدرات، مرعي الرمثان، الذي قُتل بغارة حوية جنوبي سوريا قبل أيام، كما أن حزب الله يُتهم بأنه المسؤول الرئيسي عن تهريب حبوب "الكبتاغون" إلى عدد من الدول العربية عبر سوريا.