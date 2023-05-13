دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في الإمارات، على التقارير حول قرب تسلم إيران الدفعة الأولى من طائرات سوخوي - 35 من روسيا.

وكتب الأكاديمي الإماراتي، في حسابه عبر تويتر، السبت: "إيران ستستلم الدفعة الأولى من طائرات SU 35 الروسية هذا الأسبوع القادم، في خطوة تشير لانحياز روسي استراتيجي كامل لإيران الخطر الأكبر على أمن الخليج العربي".

في مارس/ آذار، أعلنت إيران إبرام عقد مع روسيا لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "اس يو-35"، تزامنا مع التقارير حول استخدام موسكو طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في الحرب في أوكرانيا.

كان حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران في عام 2007، قد انتهى في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ويمتلك سلاح الجو الإيراني طائرات مقاتلة روسية وأمريكية وصينية من طرازات قديمة الصنع نسبيًا، بينما تعد سو-35 طائرة مقاتلة من الجيل الرابع.