خصم أردوغان خضع لعملية تحول سياسي قبل الانتخابات في تركيا

تقرير من إعداد اليزابيث ويلز، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- يتحلى كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية التركية، بالهدوء في محاولته إنهاء حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر عقدين.

تم إيصال الكثير من رسائل حملته من منزله الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى التركية ونشرها على تويتر، في مقاطع فيديو أطلق عليها بعض المراقبين اسم "مذكرات المطبخ".

كان يجلس غالبًا بينما يشرب فنجان شاي تركي، يضع وعوده الرئيسية لحملته الانتخابية، ويعلن أعضاء ائتلافه المحتمل، وفي بعض الأحيان يتحدث بصراحة إلى الناس، ويرحب افتراضيا بالجمهور في منزله.

تتناقض مثل هذه الإيماءات بشكل صارخ مع الصورة النخبوية التي كان يتمتع بها وحزبه في السابق. ويقول محللون إن الرغبة في جذب ناخبي اليوم أدت إلى تغيير صورة المرشح الرئاسي على مر السنين. تستهدف رسائله الآن الطبقة الوسطى في تركيا والمضطهدين، نفس الفئة التي دافع عنها أردوغان دائمًا.

لكن منتقدي أردوغان ينظرون الآن إليه على أنه مسؤول عن الاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرته على السيطرة على التضخم الجامح، وهي قضية قالت استطلاعات الرأي إنها تحتل مكانة عالية في جدول أعمال الناخبين الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد. وبلغ معدل التضخم في البلاد 43٪ في أبريل، انخفاضًا من ذروته عند 85٪ في أكتوبر الماضي.

بالنسبة إلى معارضي أردوغان، هذا يغذي الحملات ضده.

كان الوعد بإصلاح الاقتصاد المتعثر في تركيا حجر الزاوية في حملة كيليتشدار أوغلو. في مقطع فيديو نُشر على تويتر يوم الجمعة، وقف في المطبخ وحمل مواد أساسية مثل الخبز والبيض والزبادي، مذكّرًا المشاهدين بمدى ارتفاع سعرها خلال عام. في مقطع منفصل مدته أربع ثوانٍ، قال: "اليوم، إذا كنت أفقر من أمس، فالسبب الوحيد هو أردوغان".

قالت غلفيم سيدان سانفر، خبيرة الاتصالات السياسية التي تعمل مع العديد من السياسيين في حزب الشعب الجمهوري، بزعامة كيليتشدار أوغلو، إن المطبخ أصبح "رمزًا" للمرشح، "وأنه يعيش في (حياة) متواضعة، وهو يتعامل مع مشاكل الحياة اليومية للمواطنين الأتراك العاديين ".

وأضافت: "أراد أن يُظهر أن أردوغان هو من نسي مشاكل الأسر ذات الدخل المنخفض".

ومع ذلك، ربما لم يكن استخدامه لتويتر للوصول إلى الناخبين بعيدا عن اختياره. يسيطر الموالون للحكومة على غالبية وسائل الإعلام السائدة في البلاد، مما دفع المعارضة إلى الاعتماد بشدة على رسائل وسائل التواصل الاجتماعي.

مشكلة الصورة

يقول الخبراء إنه عندما تولى رئاسة حزب الشعب الجمهوري في عام 2010، واجه كيليتشدار أوغلو مشكلة في الصورة. كان حزبه علمانيًا بشدة ووطنيًا بشدة. أما اليوم، وقد وحّد لاعبين سياسيين متباينين، يحاول استمالة أصوات الأكراد، بل ورحب بالمنشقين عن حزب العدالة والتنمية ذي الميول الإسلامية بزعامة أردوغان.

وفقًا لبعض الذين عرفوه، كان يُنظر إلى البيروقراطي المهني الذي تحول إلى سياسي على أنه نخبوي ومنفصل عن الطبقة العاملة عندما سيطر على الحزب، تمامًا كما كان يُنظر إلى حزب الشعب الجمهوري نفسه. استفادت حكومة أردوغان من ذلك.

قال مراد سومر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوتش في اسطنبول: "استخدمت الحكومة كثيرًا التمييز بين الشعب والنخبة ... من أجل تشويه سمعة المعارضة من خلال إظهارها كجزء من نوع من النخبة الحاكمة". وقال لـ CNN إن ذلك خلق "صورة صلبة ومتحجرة وسلبية للغاية لم تستطع المعارضة التخلص منها".

قال محمد كارلي، عضو حزب الشعب الجمهوري والمستشار القديم لكيليتشدار أوغلو، إنه كان من الصعب تخيل مقاطع الفيديو المنزلية في الأيام الأولى من حياته السياسية بسبب ميله للحفاظ على حياته الخاصة لنفسه.

وقال لـ CNN: "لقد أدرك على مدار حياته ... إن الحياة السياسية الخاصة والعامة متداخلة إلى حد كبير، خاصة إذا كان المرء يقود حركة".

لكن السلوك الناعم الذي يظهر في منزله يمكن أن يكون له سلبيات.

قالت سانفر إن مقاطع الفيديو الخاصة بالمطبخ من المحتمل أن تكون ضعيفة للغاية بالنسبة لبعض قضايا السياسة الخارجية الأكثر صعوبة في تركيا - بما في ذلك العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والولايات المتحدة.

تمكن أردوغان من الاستفادة من العلاقات الشخصية وأظهر قيادة فعالة في واحدة من أكثر القضايا صعوبة في العالم. إلى جانب الأمم المتحدة، تمكن من التوسط في صفقة بشأن صادرات الحبوب بين أوكرانيا وروسيا، مما ساعد على منع حدوث أزمة غذاء عالمية.

قالت سانفر، التي التقت مع كيليتشدار أوغلو خلال حملته لـCNN إن "هذه إحدى الانتقادات التي سمعتها". وأضافت "يجب أن يبدو قويا لأن أردوغان أيضا قوي جدا."

وقالت إن إيصال بعض الرسائل من مكتبه ربما يساعد في تكوين شخصية أكثر جدية، بينما يظهر أنه لا يزال زعيمًا مختلفًا عن أردوغان.

في بلد غالبًا ما تلعب فيه الهوية العرقية والدينية دورًا في الخطاب العام ويتم استغلالها من قبل بعض السياسيين، تحرك كيليتشدار أوغلو بسرعة لحرمان خصومه من مواد ضده.

أعلن في مقطع فيديو نُشر على تويتر من مكتبه الشهر الماضي، للناخبين أنه ينتمي إلى الطائفة العلوية، وهي جماعة دينية أقلية من شرق تركيا تشكو لسنوات من الاضطهاد في الدولة ذات الأغلبية السنية. تمت مشاهدة الفيديو 36 مليون مرة.

وقال "لن نتحدث بعد الآن عن الهويات. سنتحدث عن الإنجازات. لن نتحدث بعد الآن عن الانقسامات والاختلافات. سنتحدث عن قواسمنا المشتركة وأحلامنا المشتركة. هل ستنضم إلى هذه الحملة من أجل هذا التغيير؟"