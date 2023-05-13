لافروف يتصل بنظيره السعودي.. والرياض توضح تفاصيل الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تلقى، الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضافت الوزارة، في بيان: "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع بيان وزارة الخارجية السعودية: "جدد وزير الخارجية التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية".

يذكر أن السعودية ساعدت، العام الماضي، في إنجاح عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، على دعم بلاده لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيا، مشددا على مواصلة المملكة جهودها للمشاركة في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الحرب.