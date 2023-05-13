(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه شن جولة أخرى من الضربات على قطاع غزة، حيث استهدف ما قال إنه مركزين للقيادة تابعين لكبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "خلال ساعات الليلة أغارت طائرة عسكرية على مقر قيادة تابع لمدعو محمد أبو العطا المسؤول بالوحدة الصاروخية للجهاد والذي يستخدم لتخطيط وقيادة عمليات ضد إسرائيل. بأوقات الطوارئ يغادر أبو العطا المقر ويتمركز داخل مستشفى الشفاء كملجأ له بين المدنيين ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل".

وتابع أدرعي: " كما اغارت طائرة أخرى على مقر قيادة آخر لمسؤول في الجهاد الاسلامي هو المدعو خالد عزام الناشط البارز في الوحدة الصاروخية للواء غزة في الجهاد".

وأضاف: " واستهدف جيش الدفاع سبع منصات صاروخية تحت الأرض في أنحاء قطاع غزة حيث تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من بعضها نحو منطقة غلاف غزة.. بالإضافة الى ذلك استهدفت طائرة عسكرية موقع إطلاق قذائف هاون تابع للجهاد الاسلامي في جنوب قطاع غزة فور رصد انطلاق قذائف من داخله نحو إسرائيل".