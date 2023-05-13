دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الجمعة، "العمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لزيادة تناوب السفن والطائرات التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز وحوله".

وقال الأسطول، في بيان نشره عبر تويتر، إن ذلك القرار يأتي "في أعقاب المصادرة غير القانونية التي قامت بها إيران لسفن تجارية مؤخرا".

وأضاف البيان: "يدعم الوجود المتزايد للقوة الجهود متعددة الجنسيات لردع التهديدات للشحن التجاري وطمأنة البحارة الإقليميين".

وتابع: "بالإضافة إلى الدوريات المكثفة، يعمل الأسطول الخامس الأمريكي على تعزيز التعاون الأمني البحري الدولي بين هيئة الأمن البحري الدولي والتوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز".

وصرح قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "يجب أن يتوقف الاستيلاء الإيراني غير المبرر وغير المسؤول وغير القانوني على السفن التجارية ومضايقتها"، وأضاف: "نحن (الأسطول الخامس وشركاؤنا) ملتزمون بحماية حقوق الملاحة في هذه المياه المهمة".

وذكر البيان أن إيران قامت بـ"مضايقة أو مهاجمة أو التدخل في الحقوق الملاحية لـ15 سفينة تجارية ترفع علما دوليا على مدار العامين الماضيين".

ووصف الأسطول الأمريكي في بيان هذا النمط من السلوك بـ"المزعزع للاستقرار الذي يتعارض مع القانون الدولي ويقوض الأمن الإقليمي".