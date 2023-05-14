دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقاطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مسجد آيا صوفيا، السبت، قبل بدء الانتخابات بالبلاد، صباح الأحد.

وعلقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على مقطع الفيديو بتغريدة قالت فيها: "هكذا اختتم رجب طيب اردوغان وأنصاره عشية الانتخابات التركية بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا مرددين ’بسم الله‘ ختامها صلاة.. وقد قرأ المصلون سورة الفتح وهذا إن دل فإنما يدل على إسلامية تركيا رغم أنف العلمانيين! الله ينصركم وفالكم الفوز يا حزب العدالة والتنمية".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "صلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، صلاتي المغرب والعشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول، عشية الاستحقاق الانتخابي المقرر غدا الأحد، وفي حديثه للمصلين، دعا الرئيس التركي المسلمين للتكاتف والتعاضد دائما"، مشيرا إلى أن "العالم الإسلامي بأسره يتابع تكاتفكم وما يحدث في تركيا على وجه الخصوص".

وكانت تركيا قد دخلت مرحلة الصمت الانتخابي، اعتبارا من الساعة السادسة مساء السبت، بالتوقيت المحلي، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الأحد 14 مايو/ آيار 2023.