أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أُغلقت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية في تركيا والفصل التشريعي 28 للانتخابات البرلمانية، الأحد، في الخامسة مساءً (الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الأناضول.

من المتوقع ظهور النتائج الأولية للانتخابات، الأحد، في الساعة التاسعة صباحًا (2 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا: "تم الانتهاء من إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين التي أجريت يوم الأحد الموافق 14 مايو/ أيار 2023. ولم يصلنا أي موقف سلبي حتى الآن"، وفق ما أوردته الأناضول.

في سياق متصل، كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، الأحد: "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا، الحمد لله. الآن، كما هو الحال دائمًا، حان الوقت للتشبث بصناديق الاقتراع. حتى تكون النتائج نهائية، نواصل حماية إرادة أمتنا!"

في حين طلب زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو من مسؤولي الانتخابات على حسابه في تويتر عدم مغادرة صناديق الاقتراع حتى يتم تسليم آخر بطاقة اقتراع موقعة، الأحد.

كتب كيليجدار أوغلو: "أريد أن أدعو أبطالنا في الديمقراطية. لا تتركوا صناديق الاقتراع أبدًا، مهما حدث، حتى يتم تسليم آخر تقرير لصندوق الاقتراع الموقّع. يعتمد التعبير الكامل والصحيح لإرادة الشعب على تصميمكم. سترون، الأمر يستحق تعبكم".