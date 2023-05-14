برلماني إيراني: إعادة فتح سفارتي إيران ومصر قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، فداحسين مالكي، إنه سيتم إعادة فتح سفارتي إيران ومصر في كل من القاهرة وطهران قريبا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وتابع مالكي قائلا: "من المهم للغاية إعادة العلاقات بين إيران ومصر، لأن مصر من أقدم الدول وأكثرها حضارة في المنطقة والعالم.. لذلك فإن مكانة مصر عالية ومهمة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وحتى في الماضي كان الشعب المصري ينظر إلى الشعب الإيراني باحترام، وكذلك كانت نظرة الشعب الإيراني إلى نظيره المصري؛ وفي هذا السياق، فإن المفاوضات بين إيران ومصر مستمرة في العراق، وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".

وتواصلت CNN مع السلطات المصرية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت الوكالة قد نقلت في تقرير سابق مطلع الشهر الجاري على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، قوله إن الاستعدادات جارية لفتح السفارتين في إيران والسعودية ليتبعها تبادل السفيرين بين البلدين.

وتحدث المسؤول الإيراني حينها قائلا: "استئناف علاقات إيران مع دول مثل السعودية يجب أن يكون له آثاره في المجالين الاقتصادي والسياسي وعلى دول المنطقة"، وأردف بقوله: "المملكة العربية السعودية وإيران دولتان مهمتان للغاية في العالم الإسلامي والمنطقة، وإذا كان لهما علاقة جيدة ومتوازنة مع بعضهما البعض، سيكون في مصلحة دول المنطقة"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.