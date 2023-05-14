السعودية.. إغماء مراسل قناة على الهواء يثير تفاعلا ووزير الإعلام يعلق

مراسل قناة الإخبارية السعودية، محمد الشيخ، صورة من حسابه في تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر فيه لحظة اغماء مراسل قناة الإخبارية السعودية، محمد الشيخ، على الهواء خلال تغطية لعمليات الإجلاء من السودان.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول منذ الجمعة، سقوط المراسل على الأرض على الهواء مباشرة قبل أن يهرع أحد عناصر القوات البحرية الملكية السعودية لتفقد حالته.

ونشر وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، مقطع الفيديو المتداول قائلا بتعليق: "بعد نجاح المملكة في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، لـ 11.184 شخصًا، أشكر جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا زملائي مراسلي ومصوري الإخبارية والعربية والشرق وواس، ومنهم زميلي @Maas_ekh الذي تعرض لوعكة عاد بعدها لممارسة عمله.. فخورون بمبدعينا، الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص".

ورد محمد الشيخ على تغريدة الوزير قائلا: " معالي الوزير الأستاذ سلمان الدوسري، حفظك الله.. اخجلتني بكرم سؤالك وتواصلكم، هذا المعهود والمعروف عنكم، بارك الله فيك، واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم وثقتكم دوماً، وانا بخير وجاهز للقادم.. شكراً لك ولكافة الزملاء".