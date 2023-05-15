حميدتي يرد على أنباء مقتله ويوجه تهديدا للبرهان: ستكون في قبضتنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في تسجيل صوتي نشره عبر صفحته على موقع تويتر، نفى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، الأنباء التي تحدثت عن مقتله متهما الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان بالترويج لـ"دعايات" بسبب تعرضه للهزائم، على حد وصفه.

وقال دقلو في التسجيل: "الشعب السوداني العظيم... الانقلابيون يعملون على نشر الدعايات والنشاط الهدام... أنا الآن أتجول بين القوات وموجود في بحري وأم درمان وفي الخرطوم وفي شرق النيل".

وتابع حميدتي قائلا: "الآن هم (القوت المسلحة) يروجون لمقتل محمد حمدان وهذه دعايات وأكاذيب تدل على أنهم مغلوبين لذلك هم ينشرون هذه الدعايات".

ووجّه دقلو رسالة للبرهان قال فيها: "ستكون في قبضتنا عاجلا أم آجلا"، وطالب بعدم الانسياق خلف ما وصفها بـ"الدعايات"، على حد قوله.

واتهم قائد قوات الدعم السريع الجيش السوداني بـ"تصفية" ضباط وعسكريين حاولوا الانضمام إلى قوات الدعم السريع.

وادعى حميدتي أن قوات الدعم السريع تحارب من أجل "الديمقراطية" و"حماية الشعب" و"محاربة الانقلابات"، ووجه رسالة لمن وصفهم بـ"الشرفاء" في القوات المسلحة قائلا: "البرهان لن ينفعكم"، حسب قوله.

يذكر أن السودان يشهد اشتباكات مسلحة عنيفة منذ منتصف أبريل/نيسان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني رغم الاتفاق على أكثر من هدنة هشة اتهم الطرفان بعضهما بخرقها مرارا.