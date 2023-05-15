أمانبور تشرح سبب كون أردوغان حليفًا غربيًا "لا يمكن التنبؤ به"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه "سيخرج منتصرًا" من انتخابات الإعادة في 28 مايو/ أيار، مضيفا أنه يأمل في تحقيق "نجاح تاريخي".

وأضاف أردوغان عبر حسابه في تويتر: "لقد بدأنا العمل في 28 مايو تماشيًا مع رؤيتنا لقرن تركيا، لا تتوقفوا، استمروا. أود أن أعبر عن طموحنا في التصويت لجميع المواطنين، بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يحبونه".

جاءت تصريحات أردوغان بعد الإعلان عن إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار المقبل، حيث لم يصل الرئيس التركي ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو إلى 50 في المائة في الجولة الأولى.

وزعم الرئيس التركي أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد كانت من أعلى المشاركات التي جرت في تاريخ تركيا.

وقال أردوغان: "أود أن أشكر جميع المواطنين الذين عبروا عن إرادتهم الحرة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/ أيار، وكل فرد من سكاننا البالغ عددهم 56 مليون شخص في الخارج على أصواتهم القيمة ومساهماتهم في الديمقراطية".

وتابع: "مع النضج الذي أظهرته بالأمس، أظهرت تركيا أنها واحدة من البلدان ذات الثقافة الديمقراطية الأكثر تقدمًا في العالم".

وأضاف أنه سيحترم القرار في صندوق الاقتراع.

وقال: "بصفتي سياسيًا لم يعرف أبدًا أي قوة بخلاف إرادة الأمة ولم ينحرف عن الاتجاه الذي رسمته الأمة، فإننا نحترم هذه الإرادة التي ستتجلى في صندوق الاقتراع".

قال أردوغان إنه حتى 28 مايو/ أيار، سوف يفي بمسؤولياته تجاه الأمة من خلال "الجري دون التوقف والراحة والجري بحب".