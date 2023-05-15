دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن "خلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر" وبايع كيانا "إرهابيا"، وفقا لبيان صدر عنها الإثنين.

وجاء في تغريدة نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على خلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ومبايعته زعيم أحد الكيانات الإرهابية، وتأسيسه خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل المملكة، وإيوائه ثلاثة من ذوي الفكر الإرهابي، وتجنيدهم في خليته، وتكليفهم بتحديد أهداف لاستهدافها، وسعيه لشراء كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة وإخفائها، واستيلائه على مواد كيميائية من معمل المدرسة التي يعمل بها من أجل استخدامها في أهداف الخلية".

وتضمنت التغريدة بيانا جاء فيه: "أقدم/ ياسر بن محمد الأسمري- سعودي الجنسية- على تأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل المملكة والاعتداء على رجال الأمن، وتواصله مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته، معتنقا المنهج التكفيري ومبايعا زعيم أحد التنظيمات الإرهابية وإيوائه عددا من ذوي الفكر الإرهابي، وتجنيدهم وتدريبهم على صنع المتفجرات وتكليفهم بتحديد بعض المواقع لاستهدافها، وسعيه لشراء كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة وإخفائها".

وأردفت الداخلية السعودية مبينة أن الأسمري قام بـ"الاستيلاء على مواد كيميائية لاستخدامها في أهداف الخلية، وتصنيعه وجمعه مواد متفجرة وحيازتها واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب وجرائمه، وحيازته لسلاح مسدس وذخيرة، ومشاركته في الاعمال القتالية في مناطق الصراع، ومساعدة آخرين للخروج إلى تلك المناطق".

وأضافت الوزارة: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني/ياسر بن محمد الأسمري، اليوم الإثنين بتاريخ 25/10/1444 هـ الموافق 15/5/2023 م بمنطقة القصيم".