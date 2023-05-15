أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا أن السباق سيتوجه على الأرجح إلى جولة ثانية، الإثنين.

ولم يحصل أي من المرشحين على عتبة الـ50% من الأصوات بعد أن تم فرز 97.95% من الأصوات وذلك رغم التقدم الواضح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان حصل حتى الآن على 49.34٪ بينما حصل كيليجدار أوغلو على 44.99٪ من الأصوات التي تم فرزها.

يذكر أن الجولة الثانية إن تم اللجوء لها ستُقام في 28 مايو/أيار الجاري، إذ بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية في 14 من الشهر نفسه.