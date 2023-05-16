مصر.. رد رسمي على صورة أثارت جدلا لسلم "يصل في نهايته إلى حائط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت صورة تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا لسلم في مكتب بريد في محافظة الشرقية في مصر لأنه بلا باب حيث ينتهي بجدار، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب بناء هذا السلم.

وفي المقابل، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، الاثنين، بيانا عبر فيسبوك لتوضح الحقيقة بشأن السلم، وقالت: "الصورة (هذه) دي تريند (تصدرت وسائل التواصل) اليوم ولكن هناك توضيح بشأنها فهي من مكتب بريد الحسينية في الشرقية، تم إنشاؤه حديثا ولم يتم تسليمه للبدء في العمل حتى الآن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لتطوير قري الريف المصري ومدها بكافة الخدمات".

وأضاف البيان أن "السلم مخصص لماكينة الصراف الآلي ATM وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تركيبها وفتح المكان المخصص ليها في حائط المبني".

وكذلك لفتت الهيئة العامة للاستعلامات إلى بيان أصدرته الهيئة القومية للبريد التي قالت إن هذا المكتب من مكاتب البريد المقرر تزويدها بماكينة صراف آلي، و"الدرج الموضح بالصورة هو درج ماكينة صراف آلي جاري تركيبها، ونظرا لأن أعمال التشطيبات النهائية بالمكتب تستلزم تركيب الدرج ولوازمه تمهيدا لتركيب ماكينة الصراف الآلي، فقد تم تركيب السلم وغلق مكان الماكينة كإجراء تأميني لحين تركيب الماكينة".

وأضافت: "نود أن نوضح أن ماكينة الصراف الآلي جاري تركيبها حاليا، ونناشد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة الموضوعية ‏في نشر الأخبار، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومة قبل نشرها تجنبا لإثارة البلبلة بين المواطنين".