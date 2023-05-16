دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل عدد من المغردين مع صور لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والممثل المصري، محمد رمضان، الإثنين، وسط انتقادات لعباس لإجرائه هذا اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ونشر رمضان صورا من اللقاء عبر صفحته على موقع إنستغرام وعلق عليها بالقول: "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة"، حسب قوله.

وأظهرت الصور مصافحة بين عباس ورمضان، وظهرا وهما يجلسان ويشربان القهوة.

وفي مقطع فيديو نشره رمضان أيضا، قال عباس للممثل المصري: "كيف حالك؟ والله منيح الي شفناك أخيرا... زمان إحنا بنسمع عنك كل الأخبار الطيبة والفن العظيم".

وتعرض عباس لبعض الانتقادات من جانب مغردين بسبب توقيت هذا اللقاء، وسط التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وفيما يلي أبرز التغريدات: