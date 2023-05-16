دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه بأنه "مخالفة واضحة للقوانين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلامة قوله في بيان له، الثلاثاء، أن القرار "يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".

تصريحات سلامة جاءت بعد خبر لوكالة الأنباء الفرنسية بشأن صدور مذكرة توقيف دولية اليوم، من جانب القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، بعد غيابه عن جلسة استجوابه في باريس.

كانت القاضية قد دعت رياض سلامة للمثول أمامها خلال جلسة، الثلاثاء، حيث كان من المتوقع أن يواجه سلامة اتهامات مبدئية بغسيل الأموال واختلاس أموال عامة واستخدام بعضها في شراء عقارات مملوكة له، حسب تقارير إخبارية.

يتولى رياض سلامة منصبه كحاكم لمصرف لبنان المركزي منذ أغسطس/ آب 1993، وتنتهى ولايته في مايو/ أيار 2023.