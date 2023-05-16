دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ردا جديدا على الإعلامي عمرو أديب، بعد انتقاده لبعض رجل الأعمال الذين استفادوا اقتصاديا من مصر لكنهم غير سعداء، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يشعر بمن حوله.

وقال ساويرس في رد جديد على انتقاد أديب: "حد يفهمه ان الإنسان لازم يحس بالناس اللى حواليه حتى لو مستفيد واحواله كويسه … ثانيا تداعي الاقتصاد بيؤثر على الكل الغني والفقير".

وأردف رجل الأعمال المصري: "الشركات المصرية التي لا تصدر خسرت جزء كبير من قيمتها السوقية! والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية … و لا مفيش ود خلاص؟".

وكان أديب قد قال: "في ناس لم تستفد أوي من الي بيجرى، بس اكتشفت في ناس استفادت أوي من الي بيجرى وبرضو مفيش فايدة".

وتابع الإعلامي المصري: "يعني دائما كان واحد يقلك إيه: وهو ليه الناس دي قالبة غامق كده؟ فيقلك أصل إيه هو ما استفادش... لا استفاد".

وأردف أديب: "فيه (ناس) استفادوا بس حاسين الاستفادة مش كاملة أو ما عملوش كل الي هم عايزينو أو المليار ما قفلتش... ف دول برضو عندهم مشكلة وعندهم إحساس إنو المواضيع ممكن تبقى أحسن من كده أو كانوا يعملوا فلوس أكتر من كده".

وتابع الإعلامي المصري: "إنما الغريب في الأمر إن الناس الي حققت مصالحها برضو عندها عدم رضا والناس الي محققتش مصالحها وده الطبيعي عندها عدم رضا والإتنين قاعدين في حتة واحدة، ودي أغرب حاجة في مصر".