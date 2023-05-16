تقرير من إعداد نادين إبراهيم وعباس اللواتي، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

حتى يوم الأحد، كان سنان أوغان سياسيًا تركيًا هامشيًا متطرفًا غير معروف تقريبًا خارج تركيا. لكن خلال الأسبوعين المقبلين، قد يصبح الشخصية الأكثر أهمية في السياسة التركية، ويحتمل أن يقرر المصير السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

قالت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا الاثنين إن أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو لم يحصلا على أكثر من 50٪ من الأصوات المطلوبة ليصبح أحدهما رئيسًا، مما نقل السباق إلى جولة ثانية.

أظهرت النتائج الأولية من الهيئة العليا للانتخابات حصول أردوغان على 49.51٪ من الأصوات، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 44.88٪.

حصل المرشح الثالث أوغان على 5.17٪ وهو ما يكفي لتأرجح جولة الإعادة لصالح أي من المرشحين. وبذلك، وجد نفسه صانع الملوك في أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديث.

كان الرجل البالغ من العمر 55 عامًا حريصًا على تجنب إلقاء ثقله خلف أي من المرشحين.

وقال لرويترز يوم الاثنين: "سنتشاور مع قاعدة الناخبين لدينا لاتخاذ قرارنا في جولة الاعادة. لكننا أوضحنا بالفعل أن الحرب ضد الإرهاب وإعادة اللاجئين هي خطوطنا الحمراء".

قال مراد سومر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كوج في إسطنبول، إن أوغان ينتقد أردوغان وكيليتشدار أوغلو معا، لكن غالبية ناخبيه أقرب إلى الرئيس من منافسه الرئيسي، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية أعطت بالفعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه ميزة رائدة.

وقال لـCNN: "يحتاج كيليتشدار أوغلو إلى شرح كيف يمكنه أن يحكم بثبات مع برلمان يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية. يحتاج أيضًا إلى إيجاد طريقة للحصول على تأييد أوغان، لكن ذلك لن يكون سهلاً".

قال بيركاي مانديراسي، محلل شؤون تركيا في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بلجيكا، على تويتر إن الزخم في صالح أردوغان، مضيفًا أن استطلاعات الرأي التي أشارت إلى خلاف ذلك قبل التصويت فشلت في جذب التيار الخفي لصالح التحالف الحاكم.

وكتب: "(كانت هناك) تحولات قليلة جدًا مقارنة بانتخابات 2018 على الرغم من التحديات الاقتصادية، ووباء كوفيد -19 ، والزلزال المدمر".

الكماليون سوف يقررون

ليس من الواضح ما إذا كان أوغان سيضع شروطًا لدعمه لأي من المرشحين وماذا قد تكون، لكن انتماءاته السابقة ومواقفه السياسية قد تعطي مؤشرًا على كيفية تصويت مؤيديه.

قال أوغان ليلة الأحد إن القوميين الأتراك والكماليين سيكونون "محددات جولة الإعادة". تشير الكمالية إلى أيديولوجية تركيا العلمانية المؤيدة للجمهورية كما تصورها مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.

يعتبر حزب الشعب الجمهوري (CHP) بزعامة كيليتشدار أوغلو الحزب الكمالي الرئيسي في البلاد، وقد أسسه مؤسس الجمهورية التركية بنفسه. خفف في السنوات الأخيرة موقفه بشأن دور الدين في البلاد ودور الأكراد، وهم أقلية عرقية كبيرة تشكو منذ فترة طويلة من الاضطهاد، والتي ظهر منها التشدد المناهض للدولة في بعض الأحيان. بالنسبة لانتخابات يوم الأحد، استقبل المنشقين عن حزب العدالة والتنمية ذي الميول الإسلامية بزعامة أردوغان ، بل وحصلت على تأييد من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وزعيمه المسجون.

قال سومر إن سياسات أوجان مناهضة للمهاجرين وحزب العمال الكردستاني، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميًا جماعة إرهابية. وقال سومر إنه يرى أن تأييد حزب الشعوب الديمقراطي لكليتشدار أوغلو يمثل إشكالية، لكنه يعارض أيضًا انضمام قوات أردوغان إلى حزب "هدى بار" الإسلامي المرتبط بـ"حزب الله" الإسلامي السني الكردي.

وردا على سؤال من الصحفيين في مارس عما إذا كان سيؤيد أردوغان أو كيليتشدار أوغلو في حالة إجراء جولة الإعادة، قال أوغان إن حزبه سينظر في "المواقف والكفاءات الوطنية" لكل مرشح وكذلك "في حالة الارتباط بالإرهاب وطلب المساعدة من الإرهاب".

ترشح أوغان للرئاسة كمرشح لتحالف "الأجداد" للأحزاب القومية ذات التفكير المماثل. لكن مسيرته السياسية بدأت مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، حيث أمضى ست سنوات قبل أن ينفصل عنه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقربه المتزايد من حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، وفقًا لوسائل الإعلام التركية.

انضم حزب الحركة القومية، الذي كان ينتمي سابقًا إلى المعارضة، إلى تحالف الشعب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في هذه الانتخابات.

قالت جيلان اكتشا، مرشحة برلمانية عن حزب اليسار الأخضر في محافظة ديار بكر الكردية، إن أصوات أوجان تظهر صعود موجة يمينية وقومية ومعادية للاجئين في تركيا.

وقالت لـCNN: "لقد اتخذ الأكراد قرارهم. لقد دعموا السيد كيليتشدار أوغلو، والأصوات لصالحه ضخمة في الأجزاء الكردية من البلاد.. المجتمع الكردي قام بدوره، والآن على الأتراك حماية البلاد".

قال سومر إن نتائج الانتخابات يوم الأحد تلقي الضوء على مدى الاستقطاب الذي وصلت إليه تركيا.