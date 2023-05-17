زلزال في خليج العقبة.. والأردن ومصر يصدران بيانين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأردن ومصر، الثلاثاء، تسجيل زلزال في خليج العقبة بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، في بيان عبر فيسبوك، إن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت هزة أرضية على بعد 111 كيلو متر من شمال شرم الشيخ بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة العاشرة مساء وخمسة دقائق وبعمق 20.73 كيلو متر، ووقعت الهزة فى خط طول 34.74 شرقا و28.79 شمالا، ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات".

وفي غضون ذلك، سجل مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، زلزالا بقوة 4.2 ريختر في خليج العقبة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال رئيس المرصد، المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 10:06 مساء بتوقيت عمان وقع على عمق 20 كيلو متر،ووقع الزلزال على بعد 110 كيلو مترات جنوب مدينة العقبة.